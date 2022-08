Football / National 1 : HLM sacré champion

AJEL de Rufisque vainqueur de la poule A et Hlm vainqueur de la poule B en national 1 s'affrontaient, ce vendredi en finale au stade Alassane Djigo pour désigner le champion de national 1. Et c'est finalement Asc Hlm qui a remporté le titre de champion de national 1 en battant AJEL de Rufisque (1-0). C'est le défenseur vétéran Pape Sasdy Diallo qui a marqué le but de la victoire des Hlm. Pour rappel, les deux équipes vont jouer cette saison en ligue 2 professionnelle.