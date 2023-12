Football : Papa Gassama, le célèbre arbitre gambien et "ami" des Algériens, dépose le sifflet

C’est un géant de l’arbitrage africain qui dépose le sifflet. Papa Bakary Gassama, le célèbre juge gambien des pelouses de football, a annoncé hier jeudi 21 décembre qu'il prenait sa retraite.





Né le 10 février 1979 à Memmeh, village gambien du district de Jokadou, Papa Bakary Gassama s’est fait connaître dans le cercle de l’arbitrage africain en 2007, après avoir rejoint le panel d’élite de la FIFA.





Élu à trois reprises meilleur sifflet africain





Depuis cette année-là, sa réputation n’a cessé de grandir. Sa compréhension du jeu , son équité, et sa capacité à gérer des situations chaudes ont fait de lui une figure respectée dans le milieu du sport africain.





Il a officié plusieurs matchs de phases finales de Coupe d’Afrique des Nations. Élu à trois reprises meilleur sifflet africain, la Confédération Africaine de Football (CAF) n’hésitait pas à lui confier des rencontres importantes. Il a d’ailleurs dirigé une finale de CAN en 2015.





Il a participé à trois Coupes du monde





En dehors du continent, Papa Gassama a arbitré plusieurs matchs lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et pendant les Coupes du Monde de football de 2014, 2018 et 2022. L’homme a également participé aux Coupes du Monde U-20, à la Ligue des Champions de la CAF (3 finales "retour") , la Coupe du Monde des clubs, la Gold Cup, la Coupe Arabe et les éliminatoires des compétitions africaines. Il a globalement eu une carrière sans histoire.





Indésirable en Algérie





La seule véritable polémique à laquelle le Gambien a été mêlé est survenue le 29 mars 2022, lors du match opposant le Cameroun à l’Algérie au stade Mustapha Tchaker de Blida. La rencontre comptait pour le barrage retour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.





Les Algériens n’ont pas du tout apprécié son arbitrage. Il est accusé d’avoir refusé un but à Islam Slimani et oublié un pénalty pour les Fennecs. En tout cas, le sifflet gambien a eu une carrière bien remplie. Il a officié au plus haut niveau pendant plus d’une quinzaine d’années.





Selon le communiqué de la Fédération gambienne de football, M. Gassama a décidé de déposer le sifflet pour « offrir à de jeunes arbitres la possibilité d’émerger et de gagner en visibilité sur la scène internationale ».