Football : pourquoi l’entraîneur de Lionel Messi à l’Inter Miami a-t-il quitté son poste ?

Arrivé sur le banc de l’Inter Miami en juin 2023, Gerardo Martino a quitté son poste d’entraîneur, dix jours après l’élimination de la franchise floridienne au 1er tour des playoffs.





L’Inter Miami et Lionel Messi n’ont plus d’entraîneur. Arrivé sur le banc de la franchise floridienne en juin 2023, Gerardo «Tata» Martino a quitté son poste d’entraîneur. Des «raisons personnelles» ont été évoquées pour expliquer le départ du technicien argentin, qui avait encore un an de contrat.





Deux titres remportés

La conférence de presse, programmée, vendredi, en présence de l’ancien coach du FC Barcelone, de l’un des propriétaires du club Jorge Mas et du directeur du football Raul Sanllehi, devrait permettre d’en savoir davantage sur son départ.





Cette annonce est intervenue dix jours après l’élimination inattendue de l’Inter Miami dès le 1er tour des playoffs, alors que Lionel Messi et ses coéquipiers avaient terminé en tête de la Conférence Est de la MLS avec le meilleur bilan du championnat nord-américain à l’issue de la saison régulière et un record de points.





En un peu plus d’an et demi à la tête des «Hérons», Gerardo Martino, qui avait succédé à Phil Neville, a remporté la Leagues Cup 2023, compétition estivale mélangeant les clubs de MLS et mexicains, ainsi que le Supporters’ Shield 2024, titre récompensant le premier de la saison régulière.

L’Inter Miami, qui participera à la Coupe du monde des clubs 2025 l’été prochain, est désormais en quête de son remplaçant.