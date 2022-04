Football : Quand la presse s’emballe autour de la “mort” du célèbre agent Mino Raiola

La presse sportive Italienne annonce le décès de Mino Raiola

Une nouvelle qui secoue le monde du ballon rond. Ce jeudi 28 avril, la presse italienne, à l’unanimité, a annoncé le décès de Mino Raiola. L’italo-néerlandais serait mort à l’âge de 54 ans des suites d’une maladie. L’homme est un personnage influent dans le monde du football. Agent de joueurs, il a géré les carrières d'Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt, Marco Verratti pour ne citer que ceux-là.





C’est le journaliste italien Tancredi Palmeri qui a d’abord annoncé la nouvelle. Puis, telle une traînée de poudre, d’autres médias tels que Tuttosport, La Repubblica et La Gazzetta dello Sport ont repris la nouvelle. Ces organes de presse ont rappelé qu’il avait été opéré en urgence en début d'année en raison d'une maladie pulmonaire, placé ensuite en soins intensifs. Son état s'était aggravé ces dernières semaines.





« C’est la deuxième fois en 4 mois qu’ils me tuent », Mino Raiola





Il n’en fallait pas plus pour que l’annonce traverse les Alpes pour atterrir en France. Là aussi, les médias français (majoritairement sportifs) ont relayé l’information en prenant tout de même le soin de mentionner « selon la presse italienne ». A l’image du célèbre journal l’Equipe qui avait annoncé dans un premier temps le décès de Mino Raiola avant de supprimer l’article et d’en publier un nouveau titré : « Mino Raiola entre la vie et la mort à Milan ».





Un revirement de situation qui s’expliquerait par le démenti donné par la famille du célèbre agent. Puis, le journaliste Fabrizio Romano a posté un tweet où il reprend une déclaration du Dr Alberto Zangrillo de l’hôpital où est interné Raiola : « Je suis scandalisé par les appels téléphoniques de pseudo-journalistes spéculant sur la vie d’un homme qui se bat pour survivre ».