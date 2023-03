Football : Sadio Mané est le plus gros salaire de la Bundesliga

Le journal français "l’Equipe" a publié récemment les salaires des joueurs du championnat français. Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de Ligue 1, avec un salaire brut de 6 000 000 d’euros par mois. Il est suivi par Neymar et Lionel Messi qui gagnent un peu plus de 3 000 000 d'euros. Ces salaires sont les plus élevés d’Europe, alors que le championnat français est considéré comme le 5e championnat du vieux continent, derrière le Calcio (Italie), la Bundesliga (Allemagne), la Liga ( Espagne) et la Premier League (Angleterre).







Il est très bien payé





Les joueurs des quatre grands championnats européens ne gagnent pas autant que le trio d’attaquants du Paris Saint-Germain (PSG).





Selon le journal "L’Equipe", Eden Hazard, le joueur du Real Madrid, est le plus gros salaire du "Big Four" et il ne gagne que 2 250 000 euros par mois. Sadio Mané, l’attaquant sénégalais, perçoit, quant à lui, 2 000 000 d’euros par mois, selon la même source. Il est le joueur le mieux payé de la Bundesliga, devant Manuel Neuer (1 600 000 euros) et Thomas Müller (1 600 000 euros).





En Angleterre, c’est le Belge Kevin De Bruyne qui domine ce classement. Il gagne 1 950 000 euros par mois. Le capitaine des Diables Rouges est talonné par Erling Haaland et David De Gea (1,83 million d’euros).





En Italie, c’est Dusan Vlahovic de la Juventus Turin qui survole le classement. Il perçoit 1 070 000 euros par mois.