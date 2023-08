Football : Teungueth Fc remporte la coupe de Ligue

Teungueth Fc a remporté la coupe de la Ligue professionnelle de football. Les Rufisquois se sont imposés en finale ce samedi au stade Lat Dior de Thiès devant Stade de Mbour lors de la séance de tirs au but (3-0 ).



Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à la fin du temps réglementaire. Et même les prolongations n’ont pu changer ce résultat nul vierge. Il a fallu passer à la série de tirs au but pour départager les deux équipes.



Dans cet exercice, les hommes de Cheikh Guèye étaient plus inspirés que ceux de Ibrahima Diakhaté. Ils ont assuré leurs trois premiers tirs alors que les Mbourois n’ont pas pu marquer un seul.