Football - Trois questions à… Ousmane Sow, FS Metta (Lettonie) : ''Je ne regrette pas mon choix''

Ousmane Ousmane Sow fait partie de la colonie de joueurs formés à Génération Foot qui ont quitté l’académie de Déni Biram Ndao, lors du mercato hiver dernier pour d’autres clubs plus huppés. Le milieu de terrain défensif de 22 ans a été approché par le club letton du FS Metta. Séduit par le projet de cette formation, Ousmane n’a pas hésité à signer un contrat de deux ans. Il revient ici sur ses débuts avec son nouveau club qui évolue dans l’élite de la Lettonie.





Pouvez-vous revenir sur votre transfert de Génération Foot au FS Metta ?





Tout est parti vite avec le personnel de mon agence VV Consulting et M. Vasilyev, le président de l’AS Monaco et mon club formateur. C’est mon conseiller Matar Cissé qui m’a parlé de ce club et j’ai trouvé que c’était intéressant. Car on s’est basé sur un projet sportif qui m’a beaucoup plu. Je leur ai fait confiance et je n’ai pas regretté mon choix. Je profite de l’occasion pour remercier les différentes parties qui ont facilité ce transfert.





N'avez-vous pas pris un risque de débarquer en hiver dans un pays glacial ?





En lieu et place d’un risque, je dirais plutôt que c’était un challenge qui s’est présenté à moi. Concernant le climat, il n’y a pas de doute que c’était dur avec le froid, au début. Seulement, je m’étais déjà préparé à surpasser cette épreuve climatique tout en sachant qu’au fur et à mesure, je m’adapterai. C’était un cap à franchir. Dieu soit loué. Je suis parvenu à le faire. La preuve en est qu’en 11 matches de championnat, j’ai marqué quatre buts et délivré autant de passes décisives. L’adaptation n’a pas posé beaucoup de difficultés.





En effet, je me suis mis dans le bain très tôt. Et tout a été facilité en grande partie grâce à l’aide et à l’accueil de mes coéquipiers et dirigeants. Mais surtout Lamine Corréa qui me servait de guide.





Allez-vous rester ou changer d’air la saison prochaine ?





Pour le moment, je ne peux rien dire. C’est le domaine de mes agents. Pour ma part, je préfère me concentrer sur le reste de ma saison. Présentement, il faut continuer à aider le club à gagner des matches pour qu’il puisse atteindre ses objectifs à la fin de la saison.