Football: un «Classique» PSG-Marseille très ouvert

Ce match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI, à partir de 19h TU.

Les Marseillais qui n’ont plus battu le PSG depuis 2011 (20 matches sans victoire), sont conscients que leurs adversaires sont amoindris. « On veut gagner, profiter des absences et de leur manque d'entraînement. On a regardé les difficultés qu'ils ont eues contre Lens. C'est peut-être une chance, le bon moment pour nous », a déclaré l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas. Ce 98e duel est donc une opportunité en or pour Marseille qui va passer son premier gros test avant la Ligue des champions en octobre.