Formule 1 - Max Verstappen sacré champion du monde après une fin de course complètement folle

GRAND PRIX D'ABU DHABI - Incroyable scénario à Yas Marina. Après avoir dépassé Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour, Max Verstappen s'est imposé et a décroché son premier titre de champion du monde, ce dimanche. Hamilton, qui a dominé la course, a notamment payé l'intervention de la voiture de sécurité en toute fin d'épreuve. A couper le souffle.



Max Verstappen est champion du monde. Une phrase, six mots et une nouvelle étoile qui s'élève dans le ciel d'Abu Dhabi. Le Néerlandais a conquis son premier titre suprême dans les ultimes virages de l'ultime tour du dernier Grand Prix de la saison, dimanche après-midi, à la relance d'une course pleine de rebondissements. Lewis Hamilton (Mercedes) était tranquillement installé en tête, un huitième sacre lui tendant les bras, quand un crash de Nicholas Latifi et la sortie de la voiture de sécurité ont décidé d'une autre fin. Lâchés comme deux fauves pour la dernière boucle, Verstappen et Hamilton se sont écharpés. Le pilote de Red Bull, équipé de tendres neufs, a finalement dévoré le septuple champion du monde dans l'hystérie collective !





Ils nous ont réservé un final d'anthologie, à la hauteur d'une saison 2021 à peine croyable. On pensait la course jouée dès le premier virage, le suspense balayé par un Hamilton conquérant à l'envol, insensible aux attaques de Verstappen et au jeu d'équipe de Red Bull. Les célébrations pour le huitième titre historique du Britannique s'annonçaient fabuleuses, fastueuses, le champagne promettait de couler à flot. On était loin d'imaginer que le Grand Prix du siècle se dessinait sous nos yeux.





C'est finalement la voiture de sécurité, déployée à six tours du terme après le crash de Nicholas Latifi (Williams), qui a offert un invraisemblable dénouement. Et Verstappen a senti le cours de l'Histoire changer. Il fut le seul. Il avait déjà plongé dans la voie des stands à l'apparition de la voiture de sécurité virtuelle au 36e tour pour chausser de nouveaux pneus "dur". Déchu de sa position de tête, dans la peau du chasseur pendant 53 boucles, le Néerlandais n'avait plus rien à perdre. Va pour le pari des gommes "tendre" !

A touching moment as Max and Jos Verstappen are congratulated by Lewis Hamilton's father, Anthony ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

WHAT A COMEBACK!



Max Verstappen holds off Lewis Hamilton to become the first Dutch F1 world champion ???? pic.twitter.com/h1IDv8Dr6y — ESPN (@espn) December 12, 2021