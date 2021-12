Formule 1 : Mercedes a l'intention de faire appel

Mercedes n'en restera pas là. À la suite de la décision des commissaires de rejeter les deux réclamations portées après le Grand Prix d'Abu Dhabi, l'écurie de Brackley a fait part de son intention de faire appel. Le constructeur a 96 heures, soit jusqu'à jeudi soir, pour formaliser cet appel, après avoir simplement notifié de son intention de le faire.



Cet appel concerne la procédure de voiture de sécurité et la relance de la course qui a eu lieu ce dimanche à Yas Marina. Après cette neutralisation consécutive à l'accident de Nicholas Latifi, la course a été relancée mais en autorisant seulement une partie des retardataires (ceux placés entre Max Verstappen et Lewis Hamilton) à se dédoubler, et ce dans le même tour que celui où la voiture de sécurité s'est effacée.



Chaussé de pneus tendres neufs, Verstappen est alors parvenu à doubler Hamilton et à s'imposer pour être sacré Champion du monde. Mercedes a mis en avant le non-respect de l'article 48.12 du Règlement Sportif de la Formule 1, mais la réclamation a été rejetée par les commissaires, qui ont notamment indiqué dans leur rapport : "L'Article 15.3 autorise le directeur de course à contrôler l'utilisation de la voiture de sécurité, ce qui comprend son déploiement et son retrait."



Ce dimanche soir, Mercedes a donc fait savoir son intention de contester ce verdict. "Nous avons déposé notre intention de faire appel de la décision n°58 des commissaires de rejeter la réclamation de l'équipe", a confirmé l'écurie allemande. En revanche, elle ne fera pas appel de la première décision, qui a blanchi Max Verstappen pour s'être porté à la hauteur de Lewis Hamilton au virage 12 avant la relance.



D'ici jeudi soir, Mercedes va pouvoir réfléchir à la possibilité de concrétiser ou non ce recours. Si tel est le cas, il sera alors examiné ultérieurement par la Cour d'appel internationale de la FIA.