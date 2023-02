France : Bamba Dieng buteur et passeur décisif

Bamba Dieng buteur et passeur décisif

Arrivé à Lorient durant le mercato d’hiver en provenance de Marseille, Bamba Dieng a ouvert son compteur but avec les Merlus en ouvrant le score contre Ajaccio (3-0), ce dimanche lors de la 24èmejournée de ligue 1.





L’attaquant international sénégalais, qui jouait très peu avec l’Olympique de Marseille, avait émis le souhait de partir pour avoir plus de temps de jeu. Et c’est Lorient qui l’a recruté pour renforcer sa ligne d’attaque. Après ses débuts lors de la 21ème journée contre le Stade de Reims (défaite 4-2), il a fallu attendre la 24ème journée pour voir l’ancien joueur de Diambars (ligue 1 sénégalaise) marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs en transformant un penalty à la 6ème minute avec beaucoup d’assurance.





Outre ce but, Bamba Dieng a été passeur sur le 3ème but lorientais marqué par Julien Ponceau.