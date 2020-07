France Football a tranché: il n’y aura pas de Ballon d’Or en 2020

Il n'y aura pas de ballon d'or en 2020

’année 2020 sera particulière jusqu’au bout pour la planète football. Pour la première depuis 1956, il n’y aura pas de cérémonie du Ballon d’Or. Lionel Messi restera donc tenant du titre un an de plus. Une grande première pour le plus prestigieux trophée individuel de l’histoire du foot qui avait été décerné chaque année depuis sa création en 1956...





“L’équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d’autres non”, a expliqué l’hebdomadaire.

“Nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style ‘trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19'. Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice”, a poursuivi l’organisateur. “C’est la première fois, depuis 1956, que le Ballon d’Or fait une pause. La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable et logique. Protéger la crédibilité et la légitimité d’une telle récompense, c’est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps.”





“Seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés - ou se dérouleront - ensuite dans d’autres conditions et formats (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) trop éloignés du panorama habituel”, a encore expliqué France Football.