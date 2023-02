France : l’INSEP réussit à Balla Gaye 2

D’après le quotidien sportif Record, Balla Gaye 2 va se préparer à l’INSEP de Paris pour son combat contre Eumeu Sène, prévu le 30 juillet prochain à l’Arène nationale. À en croire le journal, l’heure est aux derniers réglages avant que le Lion de Guédiawaye pose ses valises dans cet institut français dédié au sport de haut niveau.



Balla Gaye 2 est un habitué des lieux. Il y a fait un tour à deux reprises avant un combat et chaque fois il s’en est sorti avec une victoire. Le fils de Double a découvert l’INSEP en septembre 2018. Il préparait son premier face-à-face avec Modou Lô. Après trois mois dans les installations du centre, il a nettement dominé le Parcellois.



Balla Gaye 2 y retournera en avril 2021 pour le combat contre Bombardier, prévu le 31 juillet de cette année-là. Il y passera trois mois. Mais à la fin de sa préparation, il n’affrontera pas le Mbourois à la date indiquée. Le combat ayant été reporté à cause de la troisième vague de la Covid-19.



Le 28 novembre est ensuite retenu avant que le 1er janvier 2022 soit finalement fixé. Balla Gaye 2 retourne en France, mais ne se rend pas à l’INSEP. Résultat : il perd contre Bombardier.



Après cette défaite, le Lion de Guédiawaye a renoué avec les installations posées dans le Bois de Vincennes. Son combat contre Gris Bordeaux était en vue. Même s’il était à l’INSEP pour soigner une blessure- et non pas pour se préparer-, on peut dire que séjour lui a une nouvelle fois porté chance. Balla Gaye 2 dominera le Fassois.



L’INSEP lui réussira-t-il pour son troisième combat contre Eumeu Sène ? Réponse : le 30 juillet.