France-Maroc : Des supporters marocains confiants

Des supporters marocains interrogés par l'APS se disent très confiants pour la demi-finale de leur équipe nationale contre la France et rêvent même de soulever le trophée de la Coupe du monde.







Située au centre-ville de Dakar, la rue Mohamed V est un haut lieu de commerce tenu en majorité par des vendeurs originaires du Maroc.





A quelques heures de la demi-finale historique entre le Maroc et la France, l’ambiance n’est pas encore au rendez-vous, même si toutes les pensées sont tournées vers cette rencontre.





Debout devant le comptoir de sa boutique, Hassan Bensouda, se dit ’’très confiant’’ alors qu'il était ’’moins optimiste au début de la compétition’’.





’’Vu son niveau de jeu, l’équipe marocaine peut, bel et bien, remporter le trophée mondial’’, soutient-il, avouant qu'il ne s’attendait pas à une qualification du Maroc pour les demi-finales.





’’Au début, notre objectif c’était les huitièmes. Mais puisque l’appétit vient en mangeant, nous voulons la coupe maintenant’’, dit le sexagénaire.





La coupe ‘’est plus proche que jamais'', donc ’’il faut que notre pays fait tout pour saisir cette occasion, car elle ne se répète pas chaque année'', ajoute-t-il.





A quelques jets de pierre de là, le jeune Ali est assis sur une chaise dans sa boutique de vente de fringues d’origine marocaine.





Vêtu d’un tee-shirt rouge assorti d’un jean bleu, il affirme : ’’C’est un sentiment de fierté qui m’anime actuellement, car cette qualification a été une agréable surprise pour moi.’’





Contrairement à Hassan qui affiche la confiance, chez Ali, le pessimisme domine toujours.





Pour le jeune homme de 20 ans, la France est une ’’grande épique’’ et il sera difficile pour le Maroc de s’en sortir.





Selon lui, si le Maroc remporte la rencontre, ’’c’est toute l’Afrique qui gagne, car c’est la seule équipe africaine qui reste encore dans cette compétition mondiale.’’





De l’autre côté, Fatima reste ‘’confiante'' pour l’équipe du Maroc.





’’Inchallah! C’est Dieu qui donne la victoire et on ne cesse de prier pour notre équipe’’, lâche-t-elle.





Non loin de la rue Mouhamed V, deux supporters marocains, Iraqui Reda et Mouhamed, se disent ’’confiants'' et ‘’prêts à jubiler pour le trophée mondial.’’





Iraqui tient un maillot marocain floqué ’’Niyya’’ qui, selon lui, signifie ’’la foi’’ pour motiver les Lions de l’Atlas.





‘’Si vous avez bien suivi les rencontres, vous voyez que l’équipe marocaine n’a encaissé qu’un seul but. C’est déjà un exploit significatif. Les joueurs sont solides et motivés d’où l’interprétation Niyya comme consigne de l’entraîneur'', confie-t-il





’’Le bilan statistique du Maroc est très positif. Personne ne s’attendait à un tel exploit. Aucune équipe ne va nous freiner’’, s’exclame Mouhamed.