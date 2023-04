France ou Sénégal : Cheikh Ahmet Tidiane Niasse à l’heure du choix

Le Franco-sénégalais, Cheikh Ahmet Tidiane Niasse, milieu défensif des Youngs Boys de Berne, un club de football de première division suisse, a déclaré n’avoir pas encore fait son choix entre le Sénégal et la France.















»Au moment de faire un choix entre les deux sélections A, je le ferai. Mais, jusqu’à aujourd’hui (hier mercredi), ce n’est pas encore le cas, car aucune des sélections n’a fait appel à moi », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.













Natif de Gossas dans la région de Kaolack, le Franco-sénégalais avait rejoint ses parents à Boulogne en France, à l’âge de deux ans.













Pensionnaire des Youngs Boys de Berne, le milieu de terrain a indiqué que sa famille, ses amis et son entourage »seraient très fiers » de le voir jouer pour le Sénégal. »Un pays que nous aimons profondément. Je suis tous les matches de l’équipe nationale A du Sénégal et je suis très fier de leur parcours à la CAN et à la coupe du monde », a-t-il dit.





Le jeune footballeur est également revenu sur son entretien avec le site Footmercato au sujet des Espoirs français.













»La question qui m’avait été posée ne concernait pas la sélection A de la France, mais la sélection espoir, car je reste sélectionnable en équipe Espoirs au sein de laquelle j’ai beaucoup d’amis avec qui j’ai joué dans les équipes de jeunes à Lille. Comme j’avais été sélectionné en U16, U17, U19 et U20 avec la France, la suite logique c’est les Espoirs. Donc, j’ai répondu que je serai ravi d’évoluer en sélection Espoirs avec mes amis d’enfance, ce qui reste un objectif »‘, s’est-il défendu.













Il a poursuivi : »donc, il ne s’agissait pas d’une question portée sur la sélection nationale A ou de faire un choix entre la sélection A du Sénégal et celle de la France. Les commentaires sont allés très vite ».













Avec vingt quatre matchs dans les jambes cette saison sous les couleurs des Youngs Boys de Berne, champions de Suisse avant terme, avec 17 points d’avance sur le dauphin, le milieu défensif est courtisé par plusieurs clubs.













»Je remercie le club de m’avoir donné cette opportunité de rester performant. Plusieurs clubs allemands, anglais et français s’intéressent à moi. Cela fait plaisir mais pour le moment, je reste concentré aux objectifs du club », a conclu le Franco-sénégalais.