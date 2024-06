FRANCE-PAYS-BAS: POURQUOI THEO HERNANDEZ ET DENZEL DUMFRIES SE DÉTESTENT

La rencontre entre la France et les Pays-Bas, ce vendredi soir à l'Euro (21h), sera l'occasion de retrouvailles entre Theo Hernandez et Denzel Dumfries, habitués à se fritter lors des confrontations entre l'AC Milan et l'Inter. Une rivalité qui prendra tout son sens dans le couloir gauche du Français.







La suite du duel entre Theo Hernandez et Denzel Dumfries. Habitués à se croiser dans les chauds derbys milanais entre l'AC Milan du Français et l'Inter du Néerlandais, les deux hommes se retrouveront de nouveau dans leur couloir ce vendredi, à l'occasion de France-Pays-Bas à l'Euro 2024. A plusieurs reprises, les deux latéraux se sont illustrés avec des prises de tête, voire des cartons rouges.





Le dernier en date? Lors de la célébration du titre de Serie A par l'Inter, Denzel Dumfries s'est saisi d'un drapeau des tifosis sur lequel il tient en laisse de sa main gauche un rottweiler présentant la tête de Theo Hernandez, vice-capitaine du Milan, avec une batte de baseball dans l'autre main.









Une seule rencontre à l'internationale





Le tollé provoqué avait poussé le Néerlandais à présenter ses excuses sur son compte Instagram, reconnaissant qu'il s'agissait d'une "image inappropriée", "d'une erreur de jugement", et d'un acte "pas du tout intelligent". Quelques semaines auparavant, Theo Hernandez et Denzel Dumfries terminaient le derby della Madonnina avec un carton rouge, l'agacement du Français ayant mené à une bagarre entre les deux.





Comme lors de leur première rencontre, déjà dans un derby milanais, le 5 février 2022. En sélection nationale, les deux latéraux très offensifs et sanguins ne se sont croisés qu'une seule fois, lors d'un France-Pays-Bas en match de qualification à l'Euro 2024, remporté 2-1 par les Bleus le 13 octobre 2023.





Les deux joueurs ont calmé le jeu ces dernières semaines





Avant cette nouvelle rencontre vendredi, Denzel Dumfries et Théo Hernandez ont toutefois joué l'apaisement. "Il aime le Milan, j'aime l'Inter. Chacun défend ses couleurs", a déclaré Dumfries dans une interview au journaliste italien Gianluca Di Marzio le 18 juin. "Et ce genre de duels font partie de ces matchs. Je n'ai aucun problème avec Theo, ni ne ressens de haine à son égard. Il y a juste une rivalité sportive entre lui et moi. Theo et moi, on se respecte et c'est ce qui compte. Mais, bien sûr, nous n'irons jamais au restaurant ensemble."