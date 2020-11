France - Suède : les Bleus finissent l'année en beauté

L'équipe de France a dominé la Suède (4-2) pour le dernier match de la Ligue des Nations.





Déjà qualifié pour le Final 4 de la Ligue des Nations après sa victoire dimanche face au Portugal (1-0), l'équipe de France a finit en beauté son année 2020, en s'imposant ce mardi contre la Suède (4-2). Cueillis à froid par le but de Viktor Claesson (5e), les Bleus ont ensuite déroulé grâce à un doublé d'Olivier Giroud (16e, 59e) et des buts de un but de Benjamin Pavard et Kingsley Coman (36e, 90+5e). Avec 16 points au compteur, les hommes de Didier Deschamps finissent donc à la première place du groupe 3.