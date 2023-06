France : trois clubs veulent débaucher Habib Bèye

Habib Bèye ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le Red Star (National 1) dont il a redoré le blason depuis qu’il en a pris les rênes. L’ancien international sénégalais est annoncé sur le départ.



D’après Record, qui reprend une information du journal Le Parisien, le consultant vedette de Canal Plus est la cible de Sochaux, d’Amiens et du Paris FC. Ces trois clubs de Ligue 2 veulent le débaucher cet été.



L’intérêt de ces écuries coïncide avec le souhait de Habib Bèye d’entraîner une équipe plus huppée que le Red Star. Histoire de donner une nouvelle dimension à sa jeune carrière d’entraîneur.