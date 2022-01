Francis Ngannou domine Ciryl Gane à la décision et conserve son titre des poids lourds de l'UFC

Francis Ngannou a éteint Ciryl Gane au terme de cinq rounds et s'impose par décision unanime. Le Camerounais conserve son titre de champion des poids lourds de l'UFC.



« Désolé », lance Ciryl Gane face caméra à l'issue du combat. Epuisé, le visage marqué pour la première fois, le Français connaît déjà la décision des juges. Gane n'est plus invaincu et a subi sa première défaite, laminé par la lutte de Francis Ngannou lors des trois derniers rounds.



Plus d'informations à suivre...