Franck Lampard : « Edouard Mendy peut encore plus »

En conférence de presse d'avant match de Ligue des Champions, l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard a dit tout le bien qu'il pense du Stade Rennais, et en a profité pour revenir sur les débuts réussis de Edouard Mendy.







« Quand on s'est renseigné avant de recruter « Edou », on s'est aussi intéressé à sa personnalité. Tous les retours nous ont dit qu'il avait une très bonne personnalité, une personnalité forte dans le vestiaire. Tout ce qui m'est revenu aux oreilles était positif, qu'il n'avait pas besoin qu'on s'occupe beaucoup de lui, qu'il travaille dur, qu'il veut toujours travailler plus, qu'il va vers ses coéquipiers. Il a toujours le sourire et il a bien joué. Donc, oui, c'est toujours très positif quand un joueur arrive et qu'il est tout de suite très performant » a déclaré Franck Lampard.





L’entraineur des Blues confirmes tout le potentiel de Mendy mais pointe une marge de progression encore forte. « Il a apporté beaucoup de calme, par son jeu au pied, sur les centres. Il a fait tout ce qu’on attend d’un gardien de but. Mais je pense qu’il peut faire encore plus et avec son attitude, qui est la clé, son humilité, il peut aller encore plus loin dans plusieurs domaines ».