Franco Morbidelli rejoint l'écurie officielle Yamaha dès ce week-end à Saint-Marin

Yamaha a annoncé ce jeudi que Franco Morbidelli rejoignait l'écurie officielle dès le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end. Andrea Dovizioso le remplace chez SRT.



Après plusieurs semaines d'incertitude suite au départ de Maverick Vinales, Yamaha a enfin éclairci la situation. L'Italien Franco Morbidelli sera le coéquipier de Fabio Quartararo dès le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end et jusqu'en 2023. Et il sera remplacé chez Yamaha SRT par son compatriote Andrea Dovizioso jusqu'en 2022.



Morbidelli, 26 ans, vice-champion du monde l'an passé, remplace donc l'Espagnol Maverick Vinales dont le contrat avec l'écurie d'usine a été prématurément rompu à mi-saison et qui a rejoint Aprilia. Morbidelli redevient l'équipier du Français, comme en 2019 et 2020 au sein du team satellite Yamaha SRT, mais cette fois au sein de l'équipe officielle. L'Italien, vainqueur de trois GP en 2020, et champion du monde Moto2 en 2017, est par ailleurs de retour de blessure, ayant manqué les quatre précédents GP à cause d'une opération au genou en juin.