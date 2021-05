FSF : 23 millions pour apprendre l’anglais aux agents marketing

Un scandale financier éclabousse la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les fonds «Forward» de la FIFA sont utilisés à d’autres fins.



Selon Libération, 50 000 dollars ont été dépensés pour l’achat d’équipements et de matériels de communication ainsi que la création et la gestion de site web et plateforme de communication sur les réseaux sociaux.



Mais, curieusement, 44 000 dollars (23 millions?800?mille 955 FCFA) ont été décaissés pour le renforcement de capacités en anglais des agents marketing de la Fédé.