Gabon: Aubameyang, Bouanga dans la liste élargie pour la CAN 2021, pas Ndong

Liste Gabon, Aubameyang

Le sélectionneur du Gabon Patrice Neveu a dévoilé ce samedi 18 décembre une liste élargie de 30 joueurs pour la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Les cadres Aubameyang, Bouanga, Ecuele Manga, Lemina sont bien là, contrairement à Didier Ndong.





Ce n’est pas vraiment une surprise : Didier Ndong ne participera pas à la CAN 2021 au Cameroun. Le milieu de terrain du Yeni Malatyaspor (Turquie) avait refusé de jouer contre la Libye en novembre, par solidarité pour les joueurs membres de l’Association nationale des footballeurs professionnels gabonais (ANFPG), arrêtés pour avoir voulu rendre visite aux Panthères.





Au moins en partie pour cette raison, Patrice Neveu a donc décidé ne pas faire appel à l’un de ses joueurs les plus expérimentés, présent aux CAN 2015 et 2017.





Les autres tauliers Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Mario Lemina, Guelor Kanga, Lloyd Palun, Bruno Ecuele Manga figurent bien dans cette pré-liste de 30 joueurs qui sera ensuite réduite à 28.