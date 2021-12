Galatasaray : Mbaye Diagne hors terrain pour 3 ou 4 mois…

Triste nouvelle pour Galatasaray. Mbaye Diagne, blessé à la 65e minute, a dû quitter samedi le terrain sur civière lors du match contre Ba?ak?ehir. Il ne devra pas revenir avant plusieurs mois.



Mbaye Diagne, 30 ans, sera très probablement de retour dans 3 ou 4 mois, note la presse turque. Une fracture minime liée à l’articulation a été détectée dans la zone supérieure postérieure de la structure osseuse formant l’articulation de la hanche gauche du footballeur buteur qui a été examiné dimanche.



Une blessure, dit-on, qui n’a pas besoin d’une opération pour le moment et son traitement a été commencé.



Et, cette idée de Galatasaray, qui envisageait d’envoyer l’international sénégalais, qui était sur le radar de certains clubs d’Italie et d’Angleterre en transfert intérimaire, est tombée à l’eau.