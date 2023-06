Galop des Lions : Aliou Cissé ne veut plus voir la presse

Les journalistes déclarés personae non grata. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, ferme la tanière à la presse. Selon Les Echos, qui donne l’information, la décision a été prise à la surprise générale à l’issue du galop d'entraînement d’hier.





Une décision qui surprend puisque les Lions, solides leaders de leur groupe, se sont déjà qualifiés à la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can), devant se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Sacrés le 6 février 2022 au Cameroun, Sadio Mané et sa bande défendront leur titre.





La presse a assisté aux deux premières séances depuis le démarrage du regroupement de l’équipe nationale du Sénégal en perspective des matchs du 17 et 20 juin respectivement contre le Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024, et le Brésil en amical international.





Le journal souligne que les choses ont commencé à changer hier après un premier changement apporté au programme. Il a été décidé que la presse presse et le public ne devaient assister qu’aux 15 premières minutes alors que la séance était initialement ouverte au public.





Sauf que signale la source, la presse et le public ont assisté à toute la séance. Est-ce ce qui a mis Cissé hors de lui ? Dans tous les cas, la sentence n’a pas tardé. Le troisième galop de ce samedi, 10 juin, à l’issue duquel les joueurs pouvaient s’exprimer en zone mixte, se fera finalement à huis clos.