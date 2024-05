Galop des Lions : La Tanière pas encore au complet

Les Lions du Sénégal se sont entraînés aujourd’hui au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une séance qui devait se tenir au stade annexe. Pour ce cinquième galop, 22 joueurs étaient présents. On notait les absences des Saoudiens Sadio Mané et Kalidou Koubaly, qui vont jouer la finale de la King’s Cup, et Édouard Mendy, en plus de Lamine Camara de Metz qui joue les barrages avec son club.









La presse a eu droit à 15 minutes avant que la séance se poursuive à huis clos.