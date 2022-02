Gana GUEYE devant le public du Parc : «Tout le Sénégal est fier de Diallo…» [VIDÉO]

Le Paris Saint Germain recevait Rennes ce vendredi soir en marge de la rencontre de la 24e journée de Ligue 1 au Parc des Princes [victoire 1-0 du PSG].



Avant la rencontre, le club de la capitale a rendu un vibrant hommage à ses vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Gana Gueye a raconté cette épopée, et la joie de l'avoir partagée avec son coéquipier en club, Abdou Diallo : « Je suis très content de le faire avec Abdou Diallo. C'est très spécial. Aujourd'hui je pense qu'il ne regrette pas son choix. Tout le Sénégal est fier de lui et est fier de nous. On espère qu'il y en aura d'autres.»