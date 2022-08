Gana Gueye fait son come-back en Premier League

Idrissa Gana Gueye va faire son retour dans son ancien club, Everton. En effet, le PSG et le club de Liverpool ont trouvé un accord pour le sénégalais de 32 ans pour un contrat de deux ans. Gueye est même passé dire au revoir à ses coéquipiers avant de s’envoler en Angleterre.



Ce départ est bénéfique pour le PSG qui récupère une dizaine de millions d’euros (6,5 milliards FCFA).



Le joueur va aussi pouvoir avoir du temps de jeu, lui qui était absent des feuilles de match depuis le début de la saison.



Pour rappel, en trois saisons au PSG, Gana Gueye a disputé 111 matchs toutes compétitions confondues et remporté 8 trophées (deux championnats de Ligue 1, deux Coupes de France, trois trophées des champions et une coupe de la ligue).