Gana Guèye, l'art de se bonifier avec le temps

Le PSG débute bien sa saison en Ligue 1. Le club parisien compte 8 victoires en autant de matchs. Une performance que le club doit en partie à ses milieux, très prolifiques depuis le début. Et un joueur sort du lot, Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais est auteur de 3 buts en 5 apparitions en Ligue 1 et toujours aussi remuant dans le cœur du jeu. Le numéro 27 du PSG prend une nouvelle dimension, à 32 ans. Focus sur son ascension en club, du Losc Lille Métropole au PSG.





Idrissa Gana Guèye arrive au Losc Lille Métropole en 2008 en provenance de Diambars. Il évolue pendant deux saisons en équipe réserve, le temps de prendre ses marques en France. Ce n'est que 2 ans plus tard que Guèye va faire ses grands débuts en équipe première à 21 ans, lors d'un match de Coupe de France contre Colmar. La saison 2010-2011 est marquée par le double sacre du Losc au niveau national (Championnat et Coupe de France). La sentinelle sénégalaise ne jouera pas énormément (11 matchs), barré par les tauliers du milieu d'alors (Mavuba-Balmont-Cabaye). C'est après le départ de Yohan Cabaye la saison suivante, qu'Idrissa Gana Guèye va prendre plus d'importance dans le onze lillois. Il va disputer 25 matchs au cours de la saison 2011-2012. Les saisons s'enchaînent et Idrissa Guèye prend de plus en plus du galon dans le club. C'est la saison 2014-2015 qui l'a réellement propulsé au-devant de la scène. Le Sénégalais est précieux à la récupération et inscrit la bagatelle de 5 buts en Ligue 1(6 TCC), éclipsant même l'une des légendes du club, Rio Mavuba. Des performances qui attirent la convoitise de plusieurs clubs. Très intéressé, l'Olympique de Marseille va lancer les négociations avec le Losc pour tenter de l'enrôler. Mais c'est Aston Villa qui se montre plus convaincant. À 26 ans, Idrissa Gana Guèye s'engage avec le club de la ville de Birmingham pour 4 ans, le montant du transfert est estimé à 9 millions d'euros (+1,5 million).





De sentinelle à Box-to-box





Le milieu sénégalais va s'adapter facilement au championnat anglais. Il va disputer 38 matchs et inscrire 1 but. Son activité est telle au milieu de terrain, qu'il est classé 2e en termes d'interceptions et de tacles réussis. Seul Ngolo Kanté fait mieux dans le championnat. Mais Aston Villa sera relégué à la fin de la saison. Néanmoins, Idrissa Guèye ne les suivra pas en Championship. Il signe en faveur d'Everton pour 8,5 millions (4 saisons). En trois saisons avec le club de la ville de Liverpool (99 matchs de Premier League), le Sénégalais réalise le plus grand nombre de tacles (395), de tacles réussis (282) et d’interceptions (218) du championnat anglais et est deuxième au classement du nombre de ballons récupérés (786) derrière Kanté (825). Mais les qualités de l’ancien Lillois ne se limitent pas au travail défensif. Dans un jeu très vertical, il est le premier relanceur de son équipe et n'hésite pas à se projeter vers l'avant. En témoigne ses 4 buts inscrits toutes compétitions confondues.





Le successeur de Thiago Motta

Les folles statistiques d'Idrissa Gueye ne laissent pas indifférents les cadors du football européen. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, qui se montre très intéressé par le profil du joueur. Le club parisien, orphelin de Thiago Motta, recherche le successeur de l'Italien. D'ailleurs, le PSG va tenter d'attirer le Sénégalais au cours de la saison 2018-2019, mais Everton se montre intransigeant et demande 42 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée. Le club parisien est revenu à la charge une saison plus tard. Cette fois-ci avec une enveloppe de 30 millions d'euros. Le club de Liverpool accepte l'offre et Idrissa Gana Guèye retrouve la Ligue 1, le 30 juillet 2019.





A 30 ans, le Sénégalais arrive dans un club où la pression est constante aussi bien au niveau des fans que des ambitions notamment en Ligue des champions. C'est justement dans cette compétition, que le natif de Dakar va se faire une place dans le cœur des supporters. Le 18 septembre 2019, le PSG affronte le Real Madrid pour le compte de la première journée de la Ligue des champions. Le Sénégalais est titularisé au milieu au côté de Marquinhos et Verratti. Les hommes de Thomas Tuchel vont dicter leur loi ce soir-là. Les Parisiens l'emportent sur le score de 3 buts à 0. Malgré la panoplie de stars présentes côté PSG, tous les regards sont portés sur Idrissa Guèye. Le milieu a livré un match complet. 90 ballons touchés, 93 % de passes réussies, 6 récupérations, 2 interceptions, 3 dribbles réussis et 1 passe décisive pour Angel Di Maria. Des statistiques qui ont mis d'accord tout le monde du football. Les éloges pleuvent, elles proviennent d'abord de son coach Thomas Tuchel : "Idrissa, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd'hui, et ce n'était pas des ballons faciles. Marco Verratti et Marquinhos, c'était magnifique aussi. Mais Gana a fait un très bon match ''. Cette rencontre deviendra le match référence du Sénégalais. Le PSG atteindra la finale de la Ligue des champions et s'inclinera contre le Bayern Munich (1-0).





Une saison 2021-2022 démarrée sur les chapeaux de roue





Idrissa Gana Guèye entame sa troisième saison avec le club de la capitale française. Son bilan avant cette nouvelle saison 2021-2022 est honorable. En plus de ses 3 buts, il a remporté une Ligue 1(2020), deux Coupes de France (2020-2021) et une Coupe de la Ligue (2020).





Mais le joueur, âgé aujourd'hui de 32 ans, a toujours faim. Un temps annoncé sur le départ, le milieu sénégalais est resté dans le club parisien tout en conservant sa place de titulaire lors des matchs de pré-saison malgré la forte présence au milieu parisien. Ander Herrera, Marco Verratti, Danilo Pereira, Draxler, Rafinha, Ebimbe et l'arrivée récente de Wijnaldum. Auteur de belles prestations lors des matchs amicaux de son club, il a eu un coup de frein après avoir contracté la Covid-19. Il va manquer les premiers matchs de Ligue 1 et revenir pour la 3e journée. Pour son grand retour contre le Stade Brestois, le milieu sénégalais va inscrire un but d'une frappe de plus de plus de 30 mètres. Il va récidiver contre le RC de Strasbourg en inscrivant un but de la tête. Ce samedi contre Montpellier, il a encore trouvé le chemin des filets d'une splendide frappe du pied gauche.





Outre son but, le numéro 27 du PSG a été très remuant lors de ce match. 4 tacles réussis sur 5, 3 interceptions et deux autres frappes dont l'une aurait pu aller au fond sans l'intervention du gardien Montpelliérain (58e). C'est un nouveau Idrissa Guèye que l'on découvre cette saison. Plus engagé offensivement et qui n'hésite pas à tenter sa chance dans les frappes lointaines.





''Je reçois un ballon d’Ander, du côté droit, je décale et il y a une ouverture donc je tente ma chance, et ça a bien marché aujourd’hui'', a confié le Sénégalais à la fin du match.





Un joueur libéré





''Il a pris conscience de ses qualités offensives. Idrissa a un coach qui le libère sur le plan offensif et lui demande de prendre ses responsabilités. Avant on le voyait récupérer le ballon, le transmettre et s'arrêter. Maintenant il récupère, casse une ligne, transmet et se projette vite vers l'avant. Le fait de côtoyer de grands joueurs au quotidien l'a fait grandir dans cet aspect du jeu'' pense l'ancien international sénégalais Cheikh Sidy Ba. Il est clair que le milieu de terrain s'est bonifié avec le temps. Mais à 32 ans dans un club comme le PSG, peut-il tenir encore longtemps à ce niveau ? Pour Cheikh Sidy, ça ne fait aucun doute :''C'est un garçon sérieux, qui a une vie rangée, une bonne hygiène de vie et en plus il est compétitif sans oublier qu'il n'a pas eu de graves blessures dans sa carrière. On voit de plus en plus des joueurs performants au-delà de 35 ans et plus''.