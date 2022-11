Gana Gueye réclame plus d'efficacité

Malgré la victoire par 3-1 devant le Qatar, le Sénégal a montré des fébrilités défensives sur les balles aériennes. Déjà contre le Pays-Bas, il avait encaissé un but sur ce genre d’actions. Et la même chose s’est répétée contre le pays hôte, ce vendredi. Selon Gana Guèye, ses partenaires doivent corriger ses errements avant la prochaine sortie contre l’Equateur.