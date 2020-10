GASTON DÉCROCHE LA REVANCHE EUMEU SÈNE-LAC DE GUIERS 2

Après le combat Balla Gaye 2 – Bombardier, Gaston Mbengue décroche une nouvelle affiche aux relents de revanche. Il s’agit de Eumeu Sène – Lac de Guiers 2. Qui se retrouvent pour la 3e fois.



En effet, après une première confrontation soldée par un match nul le 28 février 2010, les deux mastodontes s’étaient retrouvés, deux ans plus tard, pour le combat de la clarification. Celui-ci avait tourné à l’avantage de l’ex-roi des arènes, Eumeu Sène et fer de lance de l’écurie Boul Falé. Revanche ou confirmation ? Une affaire à suivre.



Dans tous les cas, entre Gaston Mbengue et Lac de Guiers, chef de file de l’écurie du Walo, les incompréhensions sont donc levées après des échanges aigres doux entre les deux parties, lors des négociations autour du cachet. Finalement, ils ont accordé leurs violons, d’après les sources de emedia.

Gaston Mbengue a également fixé un autre combat de jeunes, qui va opposer Modou Anta de Thiès à Diène Kaïré, le fils de Boy Kaïré, de l’écurie Soumbédioune. La signature des contrats se tiendra ce vendredi à 17 heures.