Gaston Mbengue persiste et signe :

Gaston Mbengue est toujours disposé à organiser les combats Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré le dimanche 4 avril 2021. Se réjouissant que Sambaye Fall lui ait cédé la date, le Don King compte solliciter un huis clos partiel à Matar Ba.

La majorité des promoteurs rejettent le huis clos sans appui

«On avait convoqué une réunion. Vous savez que le CNG a ouvertement déclaré que la saison serait ouverte le 1er mars, sans pour autant discuter avec les promoteurs. Alors que le ministre des Sports, Matar Ba, avait ordonné que le CNG discute d’abord avec les promoteurs, ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui (hier), on s’est réuni et on a discuté. La majorité des promoteurs disent qu’ils ne peuvent pas organiser et qu’ils iront voir Matar Ba pour lui demander quand est-ce que l’aide promis par l’État va tomber. Matar Ba était parti pour demander de l’aide de l’État et il ne peut qu’attendre la suite qui sera réservée au dossier. Il a néanmoins soutenu que celui qui peut organiser peut démarrer en attendant l’aide de l’État».

Stratégies pour organiser mes combats

«Moi, Gaston Mbengue, j’ai des stratégies pour organiser. C’est pourquoi, J’ai donné mon argent aux lutteurs. Je vais donc dérouler mon programme pour organiser le 4 avril. Heureusement, le promoteur qui voulait organiser à cette même date (Sambaye Fall) s’est rétracté pour dire qu’il me la cède. J’avais donné aux deux managers, Eumeu et Lac 2, le complément de leurs avances sur cachet. C’est aujourd’hui (hier) qu’ils devaient venir ici au CNG pour récupérer leur argent. Mohamed Ali, je lui ai dit tout à l’heure d’aller récupérer son chèque. Les lutteurs ont reçu l’intégralité de leurs cachets. Il me reste qu’à venir au CNG pour voir avec Ndiamé Diop les modalités de l’organisation. Avec la Covid-19, je pense que les charges doivent être revues à la baisse. Lorsqu’il me fera le tableau, je viendrai au CNG pour régulariser. S’il plaît à Dieu, les combats Eumeu Sène / Lac 2 et Modou Anta / Diène Kaïré se tiendront le 4 avril à huis clos à l’arène nationale».

Rencontrer Matar Ba pour un huis clos partiel