Gaston Mbengue réclame 10 millions à Gris Bordeaux

Le combat Balla Gaye 2/Gris Bordeaux ficelé par Gaston Mbengue risque, à en croire Sunu Lamb, de tomber dans l’eau.





Le promoteur de lutte est en froid avec le 3e Tigre de Fass qui réclame le versement de la totalité de son avance sur cachet.





Excédé par cette demande, Gaston est entré dans une colère noire en lui réclamant ses 10 millions.





«Je veux que les amateurs et le monde de la lutte sachent que je n’ai aucun problème avec Balla Gaye 2, encore moins avec son agent Aziz Ndiaye. Le contrat qui me lie avec Balla Gaye 2 est sécurisé. Quant à Gris Bordeaux, il soutient qu’il veut que son avance sur cachet soit complétée et qu’il réclame 15 millions Fcfa. Je lui avais remis 10 millions Fcfa avant la Tabaski. Maintenant s’il n’est pas satisfait, qu’il me restitue mon argent, parce que j’ai d’autres plans (…) J’ai pris un énorme un énorme risque en lui remettant 10 millions Fcfa alors que je ne sais pas ce que me réserve l’avenir», a-t-il martelé.