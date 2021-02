Gaston Mbengue va démarrer sa saison de lutte, le 4 avril

Le promoteur de lutte Gaston Mbengue a prévu d’entamer, le 4 avril, l’organisation de ses combats pour la nouvelle saison, si l’instance de régulation de ce sport le lui autorise.







"Partout à travers le monde, les stades sont vides (...) Les gens suivent les compétitions à la télévision. J’ai décidé de faire la même chose en débutant ma saison le 4 avril, si le CNG (Comité national de gestion de la lutte) accepte cette date", a-t-il dit à la chaîne privée 2STV.





"Le CNG estime qu’on peut démarrer la saison en respectant les gestes barrières, avec des combats à huis clos", a-t-il expliqué, parlant des combats entre Balla Gaye 2 et Bombardier, Eumeu Sène et Lac de Guiers 2, Diène Kaïré et Modou Anta.





Gaston Mbengue dit attendre du Comité national de gestion de la lutte, d’ici à mercredi, la confirmation de la date du 4 avril pour le démarrage des combats qu’il va organiser au cours de la saison.





Il a prévu de tenir à huis clos, à cette date, le combat Eumeu Sène-Lac de Guiers 2.





Le porte-parole du CNG, Adama Bopp, a annoncé durant le week-end que les promoteurs de lutte sont autorisés à organiser des combats à partir du 1er mars, mais à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.





Les activités sportives étaient suspendues au Sénégal depuis mars 2020, à cause de cette pandémie. Mais plusieurs fédérations sportives ont repris les compétitions depuis décembre.