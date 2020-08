Gerard Piqué : "Je serais le premier à m'en aller..."





Après l'humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8), Gerard Piqué a appelé à une révolution dans le club catalan dans laquelle personne n'est indispensable, y compris lui.













Le FC Barcelone n'avait plus encaissé 8 buts depuis le lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (8-0 face au FC Séville en 1946). Une déculottée qui invite à de nombreux changements, pas seulement au niveau de l'entraîneur, Quique Setién étant quasiment condamné. Dans cette optique, Gérard Piqué, titulaire depuis 12 ans au Barça, a pris ses responsabilités à l'issue de la rencontre et a tenu des propos très forts au micro de la télévision espagnole.





"Je serais le premier à m'en aller"











Le défenseur espagnol n'a pas mâché ses mots, en envisageant la situation au-delà de cette humiliation : "La honte. Je n'ai pas d'autres mots. On ne peut pas faire un match comme ça. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est inacceptable. C'est très dur à vivre. Tout le monde doit réfléchir. Le club a besoin de changements. Je ne parle pas de l'entraîneur ou des joueurs. Je ne veux montrer personne du doigt mais le club a besoin de changement. S'il faut changer les choses, je serais le premier à m'en aller si le club a besoin de ça. Je ne sais pas comment qualifier les choses. On n'est pas sur le bon chemin et ça se voit sur le terrain et en dehors. Cela fait des années que ça dure. Les entraîneurs et les joueurs changent et on n'est pas au niveau.Le Barça doit être en haut.