Gerd Müller est mort, la légende du foot allemand avait 75 ans

Atteint de démence sénile, cela faisait des mois que "Der Bomber" glissait lentement "vers l'au-delà", comme l'avait expliqué son épouse





FOOTBALL - C'est le joueur qui a permis au Bayern Munich de changer de dimension pour devenir l'institution qu'il est aujourd'hui. Ce dimanche 15 août, le club bavarois a annoncé la mort du plus grand joueur allemand de tous les temps, Gerd Müller, qui aura passé 15 ans sous le maillot de Munich entre 1964 et 1979.





L'icône était âgée de 75 ans et souffrait depuis de longs mois de démence sénile, glissant doucement "vers l'au-delà en dormant", comme l'avait décrit son épouse Uschi, interrogée en novembre dernier à l'occasion de l'anniversaire de son mari.





"Aujourd'hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters", a déclaré dans un communiqué le président du club, Herbert Hainer. Müller, auteur de 365 buts avec le Bayern en Bundesliga et 68 avec la RFA, avait notamment remporté la Coupe du monde en 1974 à domicile et l'Euro 1972. Lors de ces deux finales sous le maillot de l'équipe nationale, il avait marqué à chaque fois.





Un homme aux multiples records





Müller détenait quelques-uns des principaux records du football allemand. Auteur de 365 buts en Bundesliga tout au long de sa carrière avec le Bayern (et de près de 600 buts toutes compétitions confondues), il avait surtout marqué 68 fois en 62 matches sous le maillot de la RFA, dont le dernier pour offrir le sacre à l'Allemagne en Coupe du monde en 1974 en finale contre les Pays-Bas (2-1) à l'Olympiastadion de Munich.





Jusqu'à la saison dernière et à la performance hallucinante du Polonais Lewandowski avec le Bayern, il détenait aussi le record de 40 buts inscrits en une seule saison de championnat (contre 41 pour son cadet).





Avec la sélection allemande, il a inscrit 14 buts en deux éditions de la Coupe du monde (1970 et 1974). Il a longtemps occupé la place de meilleur buteur de la Coupe du monde, mais a été devancé en 2006 par le Brésilien Ronaldo (15) puis par l'Allemand Miroslav Klose (16) en 2014.





Longue maladie et postérité





Ballon d'Or en 1970, "Der Bomber" avait également décroché en club trois Coupes d'Europe des clubs champions (les premiers titres du club allemand dans l'équivalent de la Ligue des champions actuelle, entre 1974 et 1976), une Coupe des Coupes, quatre titres de champion d'Allemagne et quatre coupes d'Allemagne.





Après sa retraite sportive en 1981, il avait sombré dans l'alcool et la dépression. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années. "Il est presque 24 heures sur 24 au lit, il n'a plus que de rares moments d'éveil", racontait en novembre dernier, à l'occasion de son 75e anniversaire, son épouse. Le "Bombardier" vivait dans un établissement spécialisé où sa famille ne pouvait que lui rendre visite occasionnellement.