GF-FC Metz : Un autre projet voit le jour…

Partenariat Génération Foot et FC Metz

Pour aller encore plus loin dans le partenariat qui existe depuis 2003, le FC Metz et Génération Foot ont officialisé la mise en place du projet « Un ballon qui rassemble ».





Ce nouveau projet qui comporte cinq dimensions (Culturelle, Scolaire, Sociale, Sportive, Humaine) va permettre aux jeunes du FC Metz et de l’Académie Génération Foot de se rencontrer pour faire connaissance dès la préformation.





L'un des objectifs, c'est aussi de développer l'esprit d'ouverture et d'amener ces jeunes à incarner des valeurs qui fondent l'homme de demain.





Dans cette optique, le premier voyage est organisé au Sénégal. Ce voyage a démarré hier, mercredi 20 avril, et se poursuivra jusqu'au 27 avril. Ce mardi, une séance collective a été organisée entre les différentes catégories au centre Amara Toure de Déni.