Ghana: En 2008, Gyan Asamoah avait fait un gros sacrifice pour jouer la CAN, 15 ans après, il en parle

Asamoah Gyan est, sans conteste, l’un des plus grands joueurs africains de ces 15 dernières années. Les supporters du football africain se rappellent encore son penalty manqué face à l’Uruguay en quart de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Ce qui a privé l’Afrique d’une demi-finale historique.





En décembre 2022, le Maroc a effacé ce souvenir douloureux. Au Ghana, Gyan Asamoah est autant respecté que critiqué. Dans un entretien accordé au Youtubeur Dan Kwaku Yeboah, il dira même que les supporters ghanéens ont parfois été ingrats envers lui. L’ex-joueur, pour illustrer ses propos, a évoqué la Coupe d’Afrique des Nations 2008.





« Je me suis sacrifié et j’ai laissé beaucoup d’argent… »





Lors de cette compétition, il dit avoir été insulté par ces derniers, alors qu’il avait sacrifié sa carrière en club pour pouvoir être avec l’équipe nationale. En effet, selon l’ex-buteur des Black Stars du Ghana, Manchester City voulait le recruter à l’époque, mais il a préféré venir jouer pour son pays à la CAN. « Manchester City me voulait avant la CAN 2008, mais j’avais déjà raté la CAN 2006, donc 2008, c’était ma première et j’étais avec le Ghana. Mon manager m’a conseillé de négocier et signer pour Manchester City, mais j’ai dit que je voulais jouer la Coupe d’Afrique des Nations, parce que ça allait être ma première » a déclaré Gyan Asamoah.





« Je me suis sacrifié et j’ai laissé beaucoup d’argent pour jouer à la Can 2008 et les Ghanéens ne m’appréciaient pas, alors j’étais peiné » a poursuivi l’ex-attaquant de Sunderland. S’il avait signé à Manchester City, peut-être que sa carrière en club aurait été plus rayonnante.