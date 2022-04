Gianni Infantino sur le temps de jeu: "Il n'y aura pas de changement de règlement, mais..."

Le président de la Fifa a démenti, ce samedi, l'information relayée, mercredi dernier, par plusieurs médias italiens dont le Corriere dello Sport, selon laquelle la plus haute instance du football mondial voulait étendre la durée des matches à 100 minutes lors de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre).





Profitant, en effet, du match Guingamp-Toulouse, Gianni Infantino a nié cette possibilité de vive voix. "Il n'y aura pas de changement de règlement", a-t-il assuré au micro de beIN sports. "En revanche, ajoute M. Infantino, on doit faire une vraie réflexion sur le temps effectif dans la mesure où il y a beaucoup de temps perdu sur un match. Si on demande aux spectateurs de payer pour 90 minutes, et qu'il dure 50, il y a des points à revoir".