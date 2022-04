Giorgio Chiellini annonce sa retraite internationale

Giorgio Chiellini mettra un terme à sa carrière internationale après le match amical entre l’Italie et l’Argentine, prévu au mois de juin prochain.

L’Italie a échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar et cette non-qualification va précipiter la retraite internationale du défenseur de la Juventus, Giorgio Chiellini. “Ce match à Wembley sera mon dernier match avec l’Italie, une équipe avec laquelle j’ai vécu le sommet de ma carrière en remportant l’Euro. J’espère dire au revoir à la sélection de la plus belle des manières”, a confié le défenseur central à DAZN, lundi soir, après la victoire de la Juve à Sassuolo.