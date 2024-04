Golf : La GCPA et le golf club de Saly lancent la Ryder cup Dakar-Saly 2024

C’est parti pour la Ryder Cup Dakar-Saly 2024. Le coup d’envoi de cette première édition a été donné ce samedi, à l’hôtel King Fadh Palace, à Dakar, en présence de la présidente du Golf club pointe des Almadies (GCPA), Mme Fatimata Tall Dièye ; du capitaine de l’équipe golf de Saly, Didier Hurier ; du capitaine de l’équipe GCPA, Oumar Sy ; et de l’assistant du capitaine de l’équipe golf club de Saly, Philippe Cornez. Organisée à l’initiative du Golf club pointe des Almadies (GCPA) et du Golf club de Saly, cette grande compétition de deux jours (20 et 21 avril) a regroupé les 24 meilleurs golfeurs de chaque club. Elle vise à développer davantage le golf au Sénégal.





La Ryder Cup Dakar-Saly 2024 se déroule sur trois formules de jeux, à savoir : les matchs de Foursome qui ont été joués ce samedi matin au GCPA (hôtel King Fadh palace) ; les matchs Four-ball qui sont joués le même jour, dans l’après-midi au GCPA (hôtel King Fadh palace) ; et enfin, les matchs individuels, qui se joueront le dimanche au Golf de Saly (Mbour).





Pour cette 1ère édition, trois formules de jeux ont été proposées entre 24 joueurs de chaque équipe. Il s’agit du Foursome (également connu sous l'appellation coups alternés) où chaque équipe propose 12 joueurs. Les matchs se jouent sur 18 trous et chaque trou compte pour 1 point. Ici, les deux joueurs d’une même équipe jouent une seule balle, alternativement des départs et alternativement pendant le jeu de chaque trou. Chaque équipe compte le score le plus bas sur chaque trou, et l'équipe avec le score le plus bas remporte le trou. En cas d’égalité, le point est partagé ; le Four-Ball où chaque équipe propose 12 joueurs mais les matchs se jouent sur 9 trous, et chaque trou compte pour 1 point. Ici aussi, chaque membre d'une équipe de deux joueurs joue sa propre balle, donc quatre balles sont en jeu sur chaque trou. Chaque équipe compte le score le plus bas sur chaque trou, et l'équipe dont le joueur a le score le plus bas remporte le trou. En cas d’égalité, le point est partagé ; et enfin, l’individuel où chaque équipe propose 12 joueurs (pros et amateurs) et les matchs se jouent sur 18 trous en match play. Ici, les joueurs seront d’une même catégorie et les scores sont calculés par trous. En cas d’égalité sur un trou, le point est partagé.





Les matchs sont répartis comme suit : le samedi matin au GCPA pour le Foursome sur 18 trous ; l’après-midi pour le Four-Ball sur 9 trous ; le dimanche matin au Golf de Saly pour les matchs individuels. À la fin de la compétition (dimanche), l’équipe gagnante recevra la grande coupe. Et la cérémonie de remise de trophée sera organisée à l’issue des matchs individuels au Golf de Saly.





A noter que les 2 jours de compétition comptent 45 trous au total, chacun valant un point. Si les deux équipes sont à égalité après les 18 trous de la dernière formule, une partie supplémentaire de 5 trous sera organisée pour départager les 2 équipes.