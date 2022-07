Golf : Mise en place d’une équipe olympique en vue des JOJ

En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la Fédération sénégalaise de golf va mettre en place une équipe olympique dans quelques jours. C’est le deuxième vice-président de l’instance dirigeante de la discipline, Sidy Guèye qui a donné l’information, ce samedi, en marge de la cérémonie de récompense des meilleurs golfeurs de la saison.



Une sélection de jeunes pratiquants de la discipline, âgés de 12 à 15 ans, sera effectuée après la Tabaski pour composer une équipe de 20 golfeurs issus des clubs d’Almadies, de Technopole, de Saly et de Cap Skirring. Chaque formation aura cinq représentants. Après la détection, les jeunes qui seront retenus, vont être formés avant une ultime sélection pour déterminer ceux qui participeront aux JOJ Dakar 2026.



‘’Nous demandons aux parents d'autoriser leurs enfants pour cette sélection. Notre objectif est de bâtir une équipe compétitive capable de faire une participation honorable aux prochains Joj’’, a fait savoir Sidy Guèye.



La Fédération a aussi procédé à la remise des récompenses des meilleurs golfeurs de la saison. Ainsi, Matalibe Diop, champion chez les Pros avec 58 points, a reçu une enveloppe d’un million de F Cfa.



Sala Faye a été sacré champion avec 68 points chez les Cadis. Il est suivi par Daba Sène (62 points) et Abdoul Kane (44 points). La première série a été remportée par Léonard Philip (58 points), la deuxième par Kamil Rahal (40 points) et la troisième par Mimi Rahal (48 points).