Goretzka s’est « amusé » à humilier Messi

Le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka a été sans pitié avec Lionel Messi. Sur et en dehors du terrain…





A la suite du revers historique infligé au FC Barcelone, vendredi soir (8-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, Leon Goretzka, interrogé en zone mixte sur son ressenti après avoir muselé son idole de jeunesse Lionel Messi durant la rencontre, n’a pas fait dans les sentiments…





« Cela ne me fait rien. C’était même plutôt amusant », a ainsi rétorqué l’international allemand, auteur d’une prestation XXL face aux Catalans, et d’ajouter : « Barça a égalisé mais derrière on a montré notre combativité. Nous n’avons pas baissé les bras. Nous sommes repartis de l’avant avec un pressing intense. Je crois que Barcelone avait abandonné à la fin. »





De quoi donner de la confiance et affirmer un peu plus ses ambitions sur la scène européenne. « Nous avons confiance, nous ne nous posons pas de question, a confié le milieu de 25 ans. Nous l’avons prouvé ce vendredi. Mais nous n’avons encore rien gagné. Ce n’est que le début ». Ça promet !