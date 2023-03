Gorgui Sy Dieng : «Combien de milliards a-t-on dépensé pour le football ?»

L’élimination du Sénégal de la course pour le Mondial 2023 de basket a suscité des critiques acerbes contre les dirigeants de la discipline, particulièrement le président de la Fédération. Gorgui Sy Dieng dénonce les attaques en question. «Il faut qu’on arrête de diaboliser Me Babacar Ndiaye», a pesté depuis les États-Unis le pivot de San Antonio (NBA) sur le plateau de l’émission «Sport à la Une» (TFM), reprise par Record.



Gorgui Dieng embraye : «Tout ce qu’il devait faire dans le basket-ball, il l’a fait. Maintenant, la chance est du domaine de Dieu. Aujourd’hui, on dit que le basket ne gagne plus. Mais le football, combien de milliards on a dépensé ? On n’a gagné qu’une Coupe d’Afrique.»



Il ajoute : «C’est le sport qui est comme ça. Ce n’est pas le meilleur qui gagne tout le temps. La fédération est en train de faire tout ce qu’elle peut pour le bien de la discipline.»