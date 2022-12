Grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real Madrid l'emporte à Valladolid

Opposé à Valladolid lors de la reprise de la Liga ce vendredi, le Real Madrid s'est imposé (2-0) grâce à un doublé de Karim Benzema, son premier match depuis le 2 novembre.















Le Real Madrid effectuait sa reprise en Liga vendredi soir. Sur la pelouse de Valladolid, les hommes de Carlo Ancelotti l'ont emporté (2-0) grâce à deux buts de Karim Benzema, de retour après sa blessure à la cuisse gauche contractée en novembre. Cette victoire propulse le Real à la première place, en attendant le match de Barcelone contre l'Espanyol (samedi, 14 heures).









Benzema, un doublé en 6 minutes





Pendant les 80 premières minutes de la partie, le Real Madrid a ronronné et peinait à retrouver ses automatismes. Juste après le quart d'heure de jeu, alors qu'il se trouvait dans les 6 mètres adverses, Karim Benzema ratait le cadre après une frappe trop enlevée (17e). Sans un Thibaut Courtois vigilant (36e, 67e, 68e), les locaux auraient même pu prendre l'avantage. Mais alors que la Maison Blanche semblait s'enliser vers un match nul, la main maladroite de Javier Sanchez à la suite d'une tête d'Antonio Rüdiger donnait un nouveau tournant à la rencontre.









Après consultation de la VAR, un penalty était accordé au Real. Sans hésitation, Karim Benzema, qui a loupé la Coupe du monde avec les Bleus, s'est dirigé pour prendre le ballon et donner l'avantage aux siens (83e). Sergio Leon était, quant à lui, exclu pour ses protestations répétées envers le corps arbitral (82e). En fin de match, Luka Modric et Eduardo Camavinga (tous les deux rentrés en jeu) combinaient à merveille avant que le Français n'offre, sur un plateau, le doublé à Karim Benzema (89e). Un peu plus d'une semaine après avoir annoncé sa retraite internationale, le Ballon d'or a soigné son retour avec les Merengue.