Grenade - Real Madrid (1-4) : larges vainqueurs, les Madrilènes n'ont pas dit leur dernier mot dans la course au titre !

Grâce à sa large victoire acquise ce jeudi sur le terrain de Grenade dans le cadre de la 36ème journée de Liga (1-4), le Real Madrid est revenu à deux points de l'Atlético de Madrid, leader, au classement.







Une victoire ô combien capitale dans la course au titre ! Le Real Madrid s'est emparé de la seconde place du championnat, devançant désormais le FC Barcelone, grâce à sa victoire face à Grenade ce jeudi dans le cadre de la 36ème journée de Liga (1-4). Si Luka Modric a ouvert le score pour la Casa Blanca en première période (17e), Rodrygo a fait le break juste avant la pause (45e). Malgré la réduction du score de Jorge Molina (71e), les Merengue n'ont pas tremblé, aggravant la marque par l'intermédiaire d'Alvaro Odriozola (75e) et Karim Benzema (76) dans le second acte.





Ce succès permet ainsi aux hommes de Zinedine Zidane de revenir à seulement deux petits points de l'Atlético de Madrid, leader de la Liga (80 points). A deux journées de la fin de la saison, la course au titre s'annonce donc toujours haletante entre les deux formations madrilènes. Troisième, le FC Barcelone devra compter sur deux faux pas de ses adversaires directs pour rêver du titre.