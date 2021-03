Griezmann: “On a fait un grand match”

Antoine Griezmann

Appelé à débriefer l'élimination du Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, Antoine Griezmann s’est montré plutôt satisfait de l'attitude affichée au Parc des Princes. “On a donné une bonne image, on a fait un grand match.”





“On a eu beaucoup d’occasions en première période, mais on a eu beaucoup de mal à les mettre dedans. On en a eu au moins quatre très nettes, et puis après le pénalty. En deuxième période ça a été plus difficile. On voulait vraiment faire un grand match, donner le maximum mais voilà, aujourd’hui ça ne l’a pas fait. Il nous reste la Liga, la Copa, et maintenant on va tâcher de faire une grande fin de saison.”





“Il faut féliciter Navas”