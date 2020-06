Griezmann, les raisons d’un fiasco

Recruté pour 120 millions d’euros l’été dernier, Antoine Griezmann n’est que l’ombre de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid.











La pause forcée consécutive à la pandémie de coronavirus n’aura pas eu d’effets miraculeux pour Antoine Griezmann. Si le Barça s’est montré à son avantage, samedi, avec à la clé un large succès (4-0) sur la pelouse de Majorque, le champion du monde tricolore a rendu une nouvelle copie sans éclat, confirmant ses grandes difficultés depuis son arrivée en Catalogne.









Recruté pour 120 millions d’euros, le Français enchaîne les prestations quelconques. A tel point que son statut de titulaire vacille de nouveau. Ousmane Dembélé est certes toujours sur le flanc mais Luis Suarez est de retour et Martin Braitwaith, qui a marqué, samedi, ne démérite pas. Présent en conférence de presse, Quique Setien n’en a pas moins conforté le Maçonnais. «Griezmann était indiscutable. C’est un grand joueur et on compte sur lui, rien ne change. Il va continuer à avoir du temps de jeu parce qu’il est très important pour l’équipe et pour le club», a-t-il ainsi expliqué, prenant néanmoins la peine d’ajouter: «Après, il y a aussi d’autres joueurs que nous devons utiliser.»





L’aventure d’Antoine Griezmann chez les Blaugrana tourne donc au fiasco et les raisons de cette situation sont évidemment nombreuses. La défiance des joueurs barcelonais à son égard, conséquence de sa volte-face à l’été 2018 et de la mise en scène de sa « Décision », a évidemment nui à son intégration et n’est sans doute pas pour rien dans le manque de complicité entre l’ancien Madrilène et ses compères Lionel Messi et Luis Suarez.





Mais si Antoine Griezmann est en souffrance au Barça, c’est évidemment en premier lieu en raison de son positionnement. Alors qu’à l’Atletico Madrid, le Tricolore avait l’habitude d’évoluer dans l’axe et d’être le dépositaire du jeu, il doit se contenter d’une rôle d’ailier depuis son arrivée chez les champions d’Espagne. Ses statistiques face à Majorque sont d’ailleurs faméliques avec 55 ballons touchés, ce qui en fait le titulaire à avoir été le moins sollicité. Forcément préoccupant pour celui qui devait enfin faire oublier Neymar. Si son activité défensive est évidemment une aubaine pour les Barcelonais, son manque de poids en attaque apparaît rédhibitoire à moyen terme et pose inévitablementb la question de son avenir chez les Blaugrana.