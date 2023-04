Gris Bordeaux-Ama Baldé : le CNG fixe un ultimatum au promoteur

Ama Baldé rétabli, le promoteur de son combat contre Gris Bordeaux, Ibrahima Diop, est sous pression. Le CNG lui demande de programmer de tenir l’affiche dans un peu moins de trois mois.



La confrontation entre le Fassois et le Pikinois était initialement retenue pour le 5 février. Mais elle a été renvoyée sine die à cause de la blessure de ce dernier.



Une source de Sunu Lamb, qui a révélé l’ultimatum de l’instance dirigeante de la lutte, précise : «Le CNG a invité le promoteur à tenir le combat entre Ama Baldé et Gris Bordeaux au plus tard le 9 juillet.»



Ibrahima Diop est d’ailleurs attendu au siège du CNG pour dire s’il est en mesure de respecter ce délai. «S’il n’est pas en mesure d’organiser le combat à cette date, le CNG sera alors dans l’obligation de libérer Gris Bordeaux et Ama Baldé», prévient la source de Sunu Lamb.



Cette dernière signale que cette éventualité ne sera pas sans risque : «Si un tel scénario se produit, il se pourrait que les deux lutteurs soient pris dans d’autres engagements. Là, il devra attendre qu’ils soient libres et ça peut prendre beaucoup de temps.»