Gris en octobre et Modou Lô en novembre, Ama Baldé pris entre deux feux

Ama Baldé pourrait être amené à livrer deux combats en un mois d’intervalle. Le CNG a retenu novembre prochain pour son face-à-face contre Modou Lô, initialement fixé le 13 mars 2022 puis reporté à cause d’une blessure de ce dernier. Et ce mardi, Sunu Lamb révèle que le promoteur Ibrahima Diop a décidé de dérouler l’affiche opposant le Pikinois à Gris Bordeaux un mois plus tôt, en octobre.



Ce dernier a pris cette décision, souligne le journal, après que le Fassois a déposé au CNG, ce lundi, son certificat de guérison, attestant qu’il s’est remis de la blessure qui avait conduit au report de son combat contre Ama Baldé, initialement programmé le 5 février dernier.



Deux questions se posent : le CNG entérinera-t-il le souhait du promoteur Ibrahima Diop ? Et, le cas échéant, Ama Baldé sera-t-il en mesure d’honorer les deux rendez-vous ?



Dans son camp, on répond par l’affirmative. «Si le CNG officialise Modou Lo-Ama Baldé et Ama Baldé-Gris Bordeaux pour le même weekend, on est preneurs et on va tous les remporter», raille Abdou Bakhoum, le manager du Pikinois. Façon de montrer que la proximité des deux dates ne les gênerait pas ?